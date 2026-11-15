Rusya'dan beklenmedik karar: 'Türkiye izin verirse satacağız' diyerek duyurdular
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye izin verirse kritik santralin satışı için resmi adımların atılacağını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye izin verirse kritik santralin satışı için resmi adımların atılacağını söyledi.
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da ilk enerji bloğunun 2027 yılının ocak veya şubat ayında elektrik üretimine başlaması bekleniyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, santralde devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve yakın zamanda reaktörün sıcak testlerine başlanması için izin alınmasının beklendiğini açıkladı.
Kommersant'ın haberine göre testlerin başarılı ilerlemesi halinde reaktöre gerçek nükleer yakıtın yüklenmesine aralık ayında başlanabileceğini belirten Lihaçev, Türkiye’nin yılın ilk aylarında nükleer enerjiden elektrik elde edebileceğini söyledi.
Toplam 4,8 gigavat kurulu güce sahip olacak dört reaktörlü Akkuyu projesinin finansman modeli üzerinde de çalışmalar sürüyor. Rusya ile Türkiye arasındaki hükümetler arası anlaşma, projedeki yüzde 49’luk hissenin satılmasına imkân tanıyor.
Lihaçev, bu payın Türk veya yabancı bir yatırımcıya devredilebileceğini, ancak bunun için Türk hükümetinin onayının gerektiğini söyledi.
Görüşmelerin gizlilik çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Rosatom Başkanı, Türk şirketlerinin projeye katılımının ve finansman modelinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu kaydetti.
Yaklaşık 25 milyar dolara mal olması öngörülen Akkuyu’nun finansmanı bugüne kadar tamamen Rusya tarafından karşılandı. Projedeki hisselerin satışı daha önce de gündeme gelmiş, 2017’de Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyumla görüşmeler yapılmış ancak finansal konularda anlaşma sağlanamamıştı. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerji üretim kapasitesini 20 gigavata çıkarmayı hedeflerken Rosatom, bu planlara nasıl katkı sağlayabileceği konusunda Ankara ile görüşmeler yürütüyor.
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