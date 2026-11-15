Rusya'dan beklenmedik karar: 'Türkiye izin verirse satacağız' diyerek duyurdular

Yaklaşık 25 milyar dolara mal olması öngörülen Akkuyu’nun finansmanı bugüne kadar tamamen Rusya tarafından karşılandı. Projedeki hisselerin satışı daha önce de gündeme gelmiş, 2017’de Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyumla görüşmeler yapılmış ancak finansal konularda anlaşma sağlanamamıştı. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerji üretim kapasitesini 20 gigavata çıkarmayı hedeflerken Rosatom, bu planlara nasıl katkı sağlayabileceği konusunda Ankara ile görüşmeler yürütüyor.