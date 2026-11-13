Büyükakın’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde küresel finansman çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cop31’de panel oturumları ve “Dipten Diriliş” özel temalı standıyla Kocaeli’nin çevre çalışmalarını dünyaya tanıtıyor.

LİDERLER ZİRVESİ’NDE KÜRESEL KAYNAK ÖNERİSİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki “Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu” oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iklim mücadelesinin finansmanına ilişkin önerisini paylaştı. İnsani yardım ve afet yardım fonları gibi fonların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Büyükakın, “Küresel finansal piyasaların bu amaçla kullanılması zor, biliyorum. Ama bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum” dedi.

İKLİM FİNANSMANINDA ADALET VURGUSU

Mevcut kaynaklara erişimdeki engellere de dikkat çeken Büyükakın, desteğe ihtiyaç duyanların finansman koşulları nedeniyle zorlandığını ifade etti. Büyükakın, “Mesela Yeşil İklim Fonu’na başvurduğunuzda derecelendirme kuruluşlarındaki derecelendirme notunuzun yüksek olması gerekiyor. Zaten bunları yapamayanlar, kötü durumda olanlar. Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor” sözleriyle ihtiyaç ile erişim koşulları arasındaki çelişkiye işaret etti. “Prosedürler zaten neredeyse alınmasın diye oluşturulmuş” diyerek finansmana erişimde yaşanan güçlükleri gündeme taşıdı.

“YAPILMASI GEREKENLER BİLİNİYOR, PARA BULMAMIZ LAZIM”

Bugüne kadar yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Büyükakın, “Konuşmaya devam ediyoruz ama netice alamıyoruz. Yapılması gerekenler biliniyor” dedi. Uygulamanın önündeki kaynak sorununa dikkat çekerek “Para bulmamız lazım” çağrısında bulundu. Büyükakın, 1,5 derece hedefi için günlük küresel sera gazı emisyonunun 118 milyon ton olması gerektiğini, buna karşılık 166 milyon ton emisyon gerçekleştiğini belirterek günlük 48 milyon tonluk fazladan emisyonun somut adımların aciliyetini gösterdiğini ifade etti.

“DAHA GERÇEKÇİ VE PRATİK ADIMLARA ODAKLANMALIYIZ”

COP31’e ilişkin değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın “Uygulama COP’u” vurgusuna dikkat çeken Büyükakın, “Uygulamaya dönük aksaklıkları, çalışmaları geciktiren sorunları ön plana çıkarmak gerekiyor. Uygulama konusunda daha gerçekçi ve pratik adımlara odaklanmak çok daha doğru olacaktır” dedi. Dönüşümün finansmanına ilişkin “Peki, bu tedbirlerin maliyetini kim karşılayacak?” sorusunu yönelten Büyükakın, konferansın uygulamanın önündeki engellerin kaldırıldığı bir toplantı olmasını temenni etti.

“BİRLİKTE HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

İklim mücadelesinde ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, “Emisyon azaltımı konusunda siz mücadele ederken diğer ülkelerin aynı çabayı göstermemesi hâlinde hedefe ulaşamazsınız. Müsilaj sorununu hatırlayın. Bu tür sorunlarla mücadelede birlikte hareket etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ortaya konulan iradenin uygulamaya yansımasının önemine işaret etti.

SANAYİNİN BAŞKENTİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Kocaeli’nin sanayide dönüşümü gerçekleştirebilecek imkânlara sahip olduğunu belirten Büyükakın, “Sanayileşmenin kirli aşamalarından çıkarak dönüşümü konuşabiliyoruz. Üstelik bu dönüşüm için gerekli finansmanın kaynakları da Kocaeli’de oluşturulabiliyor” dedi. Kocaeli sanayisinde yılda 17 milyon metreküp geri kazanılmış su kullanıldığını ifade eden Büyükakın, “Yeşile yüzünü dönen, denizle yeniden barışan bir şehir olma yolunda ilerliyoruz” sözleriyle Marmara Denizi kıyısındaki iki mavi bayraklı plajı da dönüşümün göstergeleri arasında sıraladı.

İZMİT KÖRFEZİ’NİN DİRİLİŞİ DÜNYAYA ANLATILDI

Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen “Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi” panelinde, Körfez’de yürütülen deniz ekosistemi restorasyonu uluslararası katılımcılara tanıtıldı. Gazeteci Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğündeki panele Başkan Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. H. Abdullah Uçan, Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer ve Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı katıldı.

DÖRT PANEL VE ÖZEL TEMALI STANT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31’de dört panel ve Dipten Diriliş özel temalı konsept stantla çevre yatırımlarını uluslararası kamuoyuyla buluşturuyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik restorasyonu, sıfır atık, yeşil lojistik ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, Kocaeli’nin zirve gündemindeki önemli başlıklardan. Mavi Bölge’deki(Blue Zone) “Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri” panelinde, Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı destekli SWAP Girişimi ele alındı. Yeşil Bölge’de (Green Zone) 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek panellerde ise Kocaeli Lojistik Köyü ile düşük karbonlu lojistik sistemleri ve soğutucu gazların geri kazanımı değerlendirilecek.