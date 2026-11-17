Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 yılı küresel petrol rezervleri raporu, enerji piyasasındaki tüm ezberleri kökten sarstı. 303 milyar varillik devasa rezerviyle Venezuela listenin zirvesine yerleşirken, Gabar ve Karadeniz'de peş peşe gerçekleştirilen tarihi keşiflerle vites büyüten Türkiye'nin 100 ülkelik devler ligindeki yeni konumu büyük merak uyandırdı. Yapılan resmi sıralamada Türkiye, sahip olduğu 366 milyon varillik petrol rezerviyle 49. sırada yer alarak gücünü bir kez daha kanıtladı.