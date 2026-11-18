Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 40,8'i en düşük emekli aylığının 35 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini belirtti. 35 bin TL yanıtını verenlerin oranı yüzde 24,4 oldu. Diğer seçeneklerde ise 33 bin TL diyenlerin oranı yüzde 10,2, 31 bin TL diyenlerin oranı yüzde 9 olarak ölçüldü.