Şili’nin güneyindeki Navarino Adası’nda gerileyen buzullar önemli bir keşfi beraberinde getirdi. Bilim insanları, son buzul kalıntılarının yakınında nadir görülen ve mevcut türlerle tam olarak eşleşmeyen bir böcek tespit etti.

Bilinen türler arasında bulunamadı

Kasım 2026’da Ecology dergisinde yayımlanan çalışmada incelenen böceğin, tatlı su ekosistemleriyle yakın ilişkili olan plecopterler grubuna ait olduğu belirtildi.

Gripopterygidae familyasına dahil edilen örnek, araştırmacıların karşılaştırdığı bilinen türlerden hiçbiriyle tam olarak örtüşmedi. Bu nedenle yeni bir tür olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin tanımlama için ek çalışmalar gerekiyor.

Buzulların çekildiği bölgede bulundu

Keşif, Tierra del Fuego takımadalarındaki Navarino Adası’nda erimeyle büyük ölçüde küçülen bir buzulun yakınında yapıldı. Araştırmacılar, buzul sularının çevrede kendine özgü yaşam alanları oluşturduğuna dikkat çekti. Buzulların ortadan kalkmasıyla bu hassas alanların da değişime uğradığı belirtildi.

Sadece burada mı yaşıyor bilinmiyor

Böceğin yalnızca Navarino Adası çevresinde mi yaşadığı yoksa Patagonya’nın başka bölgelerinde de bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Türün korunma durumu da belirlenmiş değil. Araştırmacılar, hem böceğin kimliğini netleştirmek hem de yaşam alanının sınırlarını ortaya çıkarmak için yeni incelemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.