Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını alıntılayan Gürüz, şu ifadeleri kullandı:

“Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur.”

Mardinli kadınları ve midyecilik yaparak geçimini sağlayan esnafı küçümseyen sözler, başta Mardin olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisini çekti.

28 Şubat'ın YÖK Başkanı'nın kardeşi çıktı!

Tepkilerin odağındaki Adnan Yüksel Gürüz'ün ağabeyinin, Türkiye'nin 28 Şubat döneminden yakından tanıdığı eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz olduğu öğrenildi.

1947 yılında İzmir'de doğan ve ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kemal Gürüz, 1995-2003 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

28 Şubat sürecinde üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasaklarıyla gündeme gelen dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, 28 Şubat davasında yeniden yapılan yargılamada darbe girişimine yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan isimler arasında yer aldı.

Adnan Yüksel Gürüz'ün ağabeyiyle olan aile bağı, Mardinlileri hedef alan paylaşımının ardından yeniden gündeme taşındı.

AK Parti'den tepki: Ünvanlı faşizm!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gürüz'ün ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, insanların memleketleri, kimlikleri ve meslekleri üzerinden aşağılanmasını nefret söylemi olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

“Bu ünvanlı faşizmini kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu nefret söylemini kökten reddediyoruz.”

Çelik, Mardinli kadınların, milletvekili Çankırı'nın ve midye satarak geçimini sağlayan vatandaşların hedef alınmasını da eleştirdi.

Savcılık harekete geçti, adli kontrol kararı verildi

Tepkilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2'nci maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Gürüz, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından İzmir 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Gürüz'ün yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün karakolda imza vermesine karar verdi. Gürüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürüz, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırarak Çeşme'yi yapılaşmadan koruma düşüncesiyle hareket ettiğini, ancak maksadını aşan ifadeler kullandığını belirtti ve özür diledi.

Ege Üniversitesi müdürlük görevinden aldı

Adli soruşturmanın ardından Ege Üniversitesi Rektörlüğü de Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında idari inceleme başlattı.

18 Kasım'da açıklanan kararla Gürüz'ün, Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine son verildi.

Gürüz'ün üniversitedeki öğretim üyeliğinin sona erdiğine ilişkin ise bir karar açıklanmadı.