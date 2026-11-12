Somali'ye 15 bin asker gönderilecek mi? Yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından ülkeye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklama, bakanlığın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularına yönelik olarak yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Brifing TCG Savarona'da yapıldı

Toplantı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği TCG Savarona'da gerçekleştirildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO faaliyetleri ve savunma sanayiindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu; Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Aktürk, geminin devlet görüşmelerine ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak başta Hatay meselesi olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren önemli konuların Savarona'da ele alındığını dile getirdi. Geminin yeniden donanmaya kazandırılmasına ilişkin bilgi veren sözcü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatı ve Sayın Emine Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından donanmamıza yeniden kazandırılan Savarona, uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanılmaktadır" dedi. Aktürk, Savarona'nın taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyet'in değerlerini ve millî hafızayı gelecek nesillere aktarmaya devam ettiğini kaydetti.

Hudutlarda yılbaşından bu yana 15 bin 846 şahıs yakalandı

Son bir haftada 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıklayan Aktürk, Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Aktürk, aynı dönemde yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 kişinin yakalandığını belirtti.

Sözcü yıl toplamına ilişkin verileri de paylaştı: "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır."

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırların korunmasına ve ülkenin karada, denizde ve havada savunma ve güvenliğinin sağlanmasına "azim ve kararlılıkla" devam ettiğini söyledi.

NATO EDGE 2026 İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek

Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenecek "NATO EDGE 2026" faaliyeti, 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi'nde yapılacak. Aktürk, faaliyette NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisi ve NATO arasındaki iş birliği imkânlarının ele alınacağını belirtti.

14'üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı ise 16-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Aktürk, Azerbaycan'ın 17 Kasım Millî Diriliş Günü'nü şimdiden kutlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde barış ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yılkı Gözükara Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından da savunma sanayii paydaşlarına muhtelif miktarda Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parça teslimatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Personel temin takvimine değinen Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2026 yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini ile fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının 23 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi.