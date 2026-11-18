İmralı Adası’nda bulunan Abdullah Öcalan, aile üyeleriyle görüştü. Görüşmeye DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Havva Elçin ve Hacı Aydın Öcalan katıldı.

İKİ YEĞENİ VE KUZENİYLE BİR ARAYA GELDİ

Görüşmeye ilişkin fotoğrafı kamuoyuyla paylaşan Ömer Öcalan, X hesabından yayımladığı kareye “Serok Abdullah Öcalan” notunu düştü. Fotoğrafta Öcalan’ın yanında yeğenleri Ömer Öcalan ve Havva Elçin ile kuzeni Hacı Aydın Öcalan’ın bulunduğu görüldü.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ AÇIKLANMADI

Aile görüşmesinin ardından ziyaretin içeriğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin görüşmede gündeme gelip gelmediği merak konusu oldu.

SÜREÇ MASAYA YATIRILDI MI?

Görüşmenin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak Öcalan’ın aile üyeleriyle yaptığı görüşmede sürece ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Daha önceki bazı aile görüşmelerinde sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtilirken, son buluşmanın içeriğine dair kamuoyuyla henüz bilgi paylaşılmadı.