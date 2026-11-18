Sayı : E.76069071-2024/825-Ceza Dava Dosyası

16.11.2026

Konu :

İLAN

Çanakale/Biga/Aktaş nüfusuna kayıtlı, Veli ve Müşerref kızı, 21/12/1972 İzmir doğumlu HÜLYA DALICI hakkında katılan Gdz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yönelik Karşılıksız Yararlanma eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,

5271 Sayılı CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞME kararı verilmiş ve bu karara karşı katılan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Vekili tarafından istinaf yasa yolu başvurusunda bulunulmuş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Adatepe Mah. 2. Sk. No:92 Buca/İzmir adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ve istinaf başvurusunun ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın ve istinaf yasa yolu başvurusunun tebliğ tarihinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma ve cevap hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

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Basın No: ILN02597874