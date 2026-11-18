Örnek No:55*

2026/534 TLMT.

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/534 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 16/11/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Sultanhisar İlçe, Atça Mah 391 Ada, 4 Parsel, de kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz, Sultanhisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nünE-64920335- 115.99-15701 sayılı yazılarında toplulaştırma alanında tarım arazisi olup, İmar Planı dışında kaldığı bildirilmiştir. Taşınmazın ortalama eğimi %0,14 Rakım(45 m) 2. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz bitki yetiştirme kabiliyeti bakımından toprak yapısı killi-tınlı yapıda, toprak derinliği ve bünyesi orta, bitkisel üretim için uygundur. aşınmaz sulu tarım arazisidir. Taşınmazın batısında ve doğusunda kadastral yola cephesi vardır. En yakın yerleşim birimine(Yenipazar İlçe Merkezi) kuşuçuşu uzaklığı yaklaşık 3500 m, Sultanhisar İlçe merkezine 4.700 m mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup; mevcut durumda taşınmaz üzerinde buğday bitkisi ekili olan tarla vasfındadır.

Adresi : Atça Mah 391 Ada 4 Parsel Sultanhisar / AYDIN

Yüzölçümü : 6.461 m2 İmar Durumu: İmar Planı dışında KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyük Ova Alanında Kalmıştır. Kıymeti : 2.584.400,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Sultanhisar İlçe, Atça Mah, 391 Ada, 5 Parsel, de kayıtlı taşınmaz Sultanhisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-64920335-115.99-15701 sayılı yazılarında toplulaştırma alanında tarım arazisi olup, İmar Planı dışında kaldığı bildirilmiştir. Taşınmazın ortalama eğimi %0,14 Rakım(45 m) 2. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz bitki yetiştirme kabiliyeti bakımından toprak yapısı killi-tınlı yapıda, toprak derinliği ve bünyesi orta, bitkisel üretim için uygundur. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Taşınmazın batısında ve doğusunda kadastral yola cephesi vardır. En yakın yerleşim birimine(Yenipazar İlçe Merkezi) kuşuçuşu uzaklığı yaklaşık 3400 m, Sultanhisar İlçe merkezine 4.800 m mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup; mevcut durumda taşınmaz üzerinde buğday bitkisi ekili olan tarla vasfındadır.

Adresi : Atça Mahallesi 391 Ada 5 Parsel Sultanhisar / AYDIN

İmar Durumu : İmar Planı dışında Kıymeti : 2.970.400,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyük Ova Alında Kalmıştır. Yüzölçümü : 7.426 m2

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 11:10

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Basın No: ILN02598048