Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

AK Parti Grup Toplantımızın milletimiz, ülkemiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor. Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insanlık felaketi yaşanmaya başladı. Gazze'de katliam, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Dünyaya insan hakları dersleri verenlerin foyalarının ortaya çıktığı sürece tanıklık ediyoruz.

GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, insanlık görevimiz neyse onu yerine getirmeye devam edeceğiz.

AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmadı. Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını açmak kalmıştır. AK Parti heyecanı coşkusuyla çok kısa sürede milletimizin takdirine mazhar olmuştur. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

Ayrıntılar geliyor...