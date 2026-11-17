Kaan ve F-35 derken Türkiye o uçakları üsse indiriyor: Tarih belli oldu
Türkiye beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan'ı geliştirmeyi sürdürürken Eurofighter'ların teslim tarihi netleşti. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan'ı geliştirmeyi sürdürürken Eurofighter'ların teslim tarihi netleşti. İşte detaylar...
Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikinde teslimat takvimi gündeme geldi. Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma kapsamında alınacak 20 yeni üretim savaş uçağının 2030-2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıkladığı takvime göre ilk 6 uçak 2030'da, 8 uçak 2031'de, kalan 6 uçak ise 2032'de teslim edilecek.
27 Ekim 2025'te imzalanan yaklaşık 5,4 milyar sterlinlik anlaşma, uçakların yanı sıra görev ekipmanları ve çeşitli mühimmatları da kapsıyor.
Türkiye, yeni üretim Eurofighter'ların teslimatını beklerken Katar ve Umman'ın envanterindeki uçaklar için de görüşmeler yürütüyor. Bu ülkelerden temin edilmesi planlanan uçaklarla Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının daha erken karşılanması hedefleniyor.
22 Ekim 2026'da yapılan açıklamaya göre Katar ile uçakların ve mühimmatların kapsamı, pilot eğitimi ve teknik destek konularında görüşmeler sürüyor. Katar tarafından satış sözleşmesi ve eğitim programı taslağının iletilmesi bekleniyor. Böylece Türkiye'nin Eurofighter tedarikinde hem yeni üretim hem de mevcut uçakların devralınmasına dayalı iki ayrı süreç ilerliyor.
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