22 Ekim 2026'da yapılan açıklamaya göre Katar ile uçakların ve mühimmatların kapsamı, pilot eğitimi ve teknik destek konularında görüşmeler sürüyor. Katar tarafından satış sözleşmesi ve eğitim programı taslağının iletilmesi bekleniyor. Böylece Türkiye'nin Eurofighter tedarikinde hem yeni üretim hem de mevcut uçakların devralınmasına dayalı iki ayrı süreç ilerliyor.