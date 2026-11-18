Kuzey İrlanda’da bir bataklıkta bulunan ve “Ballymacombs More Kadını” olarak adlandırılan kalıntılar, 2 bin yılı aşkın süre sonra ölümün ardındaki ayrıntıları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, genç kadının kasıtlı şekilde başı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Yaşı 15 ile 22 arasındaydı

Kalıntılar 2023 yılında Bellaghy yakınlarındaki bir bataklıkta bulundu. Yapılan incelemeler, kadının Demir Çağı’nda yaşadığını ve öldüğünde yaklaşık 15 ila 22 yaşında olduğunu gösterdi.

Kemikler ve diğer dokular üzerinde yapılan analizlerde, ölümcül yaranın kesici bir silahla oluşturulduğu belirlendi. Uzmanlara göre darbe büyük ihtimalle kadının arkasından indirildi.

Modern soruşturma yöntemi uygulandı

Ulster Müzesi’nde düzenlenen özel etkinlikte olay, günümüzdeki bir adli ölüm soruşturmasına benzer şekilde ele alındı. Araştırmacılar, müze uzmanları ve adli bilimciler eldeki kanıtları tek tek değerlendirdi. Çalışmalarda mikro bilgisayarlı tomografi, üç boyutlu görüntüleme ve dijital haritalamanın yanı sıra kemik, saç, deri, tırnak ve tekstil kalıntıları da incelendi.

Hayatı hakkında da ipuçları bulundu

Araştırmalar yalnızca ölüm şekline odaklanmadı. Genç kadının beslenmesi, sağlık durumu, fiziksel özellikleri ve yaşadığı çevre hakkında da yeni bilgiler elde edildi. Bataklığın bulunduğu bölgenin o dönemde bugünkünden oldukça farklı olduğu, çevrenin ıslak ve yosunlu alanlarla birlikte ormanlık tepelerden oluştuğu belirlendi.

Ritüel öldürme ihtimali üzerinde duruluyor

Kadının neden öldürüldüğü kesin olarak bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, benzer bataklık bedenlerinde görülen örneklerden hareketle ölümün Demir Çağı Avrupa’sında görülen ritüel öldürme veya kurban uygulamalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, kesin bir sonuca varmak için eldeki bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini savunuyor.