Burada önemli bir başka konu da demirin biyoyararlanımıdır. Bitkisel kaynaklarda bulunan hem-olmayan demir, hayvansal kaynaklardaki hem demire kıyasla vücut tarafından daha düşük oranda emilir. Bu nedenle yalnızca besinin içerdiği demir miktarına bakarak değerlendirme yapmak yeterli değildir. Özetle, dut veya pekmez tüketmek demir alımına katkı sağlayabilir ancak hiçbirini kansızlığı gideren bir tedavi olarak değerlendirmemeliyiz. Pekmez veya dut gibi bitkisel demir kaynaklarını tüketirken vücudun bu demirden maksimum düzeyde faydalanması için yanına ne eklemeliyiz? Örneğin, sabah kahvaltısında peynir veya çayla birlikte tüketmek demir emilimini nasıl etkiler? Bitkisel kaynaklı demirin emilimini artırmanın en etkili yollarından biri, C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmektir. C vitamini, hem-olmayan demirin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırır. Örneğin, pekmezin yanında portakal, mandalina, kivi veya çilek tüketilebilir. Kahvaltıda domates ve kırmızıbiber gibi C vitamini içeren sebzelere yer vermek de faydalı olacaktır. Ancak kahvaltı alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var: Çay, içerdiği polifenoller nedeniyle bitkisel demirin emilimini azaltabilir. Bu nedenle çayın demir içeren öğünle birlikte tüketilmemesini, mümkünse yemekten 1-2 saat sonrasına bırakılmasını öneriyoruz. Peynir ise içerdiği kalsiyum nedeniyle demir emilimini etkileyebilir. Özellikle demir eksikliği bulunan bireylerin demirden zengin öğünlerle yüksek miktarda kalsiyum içeren besinleri aynı anda tüketmemeleri daha uygun olabilir. Burada önemli olan peynir ve çayı tamamen beslenmeden çıkarmak değil, tüketim zamanlarını doğru ayarlamaktır. Demir emilimini desteklemek için C vitamini içeren sebze ve meyvelere beslenmede yer vermek önemlidir. Yüksek şeker ve glisemik indeks içerikleri göz önüne alındığında, sadece demir deposunu doldurmak amacıyla her gün düzenli pekmez ya da kuru dut tüketmek ne kadar doğru? Özellikle kimler bu konuda porsiyon kontrolüne dikkat etmeli? Sadece demir depolarını doldurmak amacıyla her gün düzenli olarak pekmez veya kuru dut tüketilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü bu besinler demir içermekle birlikte karbonhidrat ve şeker açısından da dikkatli değerlendirilmelidir. Özellikle pekmez, üretim sürecinde meyve suyunun yoğunlaştırılmasıyla elde edildiğinden doğal şeker içeriği yüksektir. Kuru dutta da suyun uzaklaştırılması nedeniyle şeker ve enerji yoğunluğu taze dutla kıyaslandığında artar. Bu nedenle özellikle diyabet veya insülin direnci bulunan, kan şekeri kontrolünde güçlük yaşayan ve fazla kilo problemi olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Ayrıca pekmez ve kuru dut tüketimini artırmak, vücudun demir depolarını mutlaka dolduracağı anlamına gelmez. Demir eksikliği anemisi yalnızca yetersiz beslenmeden kaynaklanmayabilir. Yoğun adet kanamaları, gastrointestinal sistemden kaynaklanan kan kayıpları ve emilim bozuklukları da demir eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle kansızlıktan şüphelenildiğinde hemogram ve ferritin gibi kan değerlerinin değerlendirilmesi, eksikliğin nedeninin araştırılması önemlidir. Gerekli durumlarda hekim kontrolünde demir desteği planlanmalıdır. Sonuç olarak pekmez ve dutu dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketebiliriz ancak demir eksikliğinin tedavisi için bu besinlere güvenmemeliyiz. Önemli olan çeşitli besin gruplarını içeren, demir emilimini destekleyen ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir beslenme düzenidir.