İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing B-707 yakıt ikmal uçağı, Yunan savaş uçaklarıyla havada yakıt ikmali eğitimi gerçekleştirdi. 16 Kasım’da düzenlenen faaliyet, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Yunanistan ve İsrail hava kuvvetleri, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü havada yakıt ikmaline yönelik ortak bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitime Yunan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile İsrail Hava Kuvvetlerinin 120. Filosuna bağlı Boeing B-707 tipi yakıt ikmal uçağı katıldı.

Eğitimin temel amacı, uçak mürettebatının havada yakıt ikmali (Air to Air Refueling – AAR) prosedürleri konusunda eğitimlerini sürdürmesi ve operasyonel yeterliliklerini koruması olarak açıklandı.

Modern hava kuvvetleri açısından önemli bir operasyonel kabiliyet olarak değerlendirilen havada yakıt ikmali, savaş uçaklarının iniş yapmadan havada daha uzun süre kalmasına ve operasyonel menzillerini artırmasına imkân sağlıyor.

Söz konusu eğitim faaliyeti, Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildi. İki ülke, özellikle hava kuvvetleri alanında ortak eğitim ve operasyonel tecrübe paylaşımını sürdürüyor.

KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ