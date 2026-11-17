Aliyev, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında Filistin Devleti'nin milli bayramı dolayısıyla Abbas'ı ve onun şahsında tüm Filistin halkını kendi adına ve Azerbaycan halkı adına kutladı.