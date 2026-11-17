Yaptırım hikaye: Türkleri reddedip Rusları kabul ettiler
Schengenvisainfo’nun 2025 verilerine göre, Rus vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı, Türk vatandaşlarının başvurularına kıyasla yaklaşık 2,3 kat daha düşük gerçekleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Schengenvisainfo’nun 2025 verilerine göre, Rus vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı, Türk vatandaşlarının başvurularına kıyasla yaklaşık 2,3 kat daha düşük gerçekleşti.
Seyahat bilgi sitesi Schengenvisainfo’nun yayımladığı 2025 yılı verilerine göre, Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularına kıyasla yaklaşık 2,3 kat daha düşük.
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ve bazı Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına uyguladığı giriş kısıtlamalarına rağmen, Rusların vize başvurularındaki kabul oranı Türk vatandaşlarından daha yüksek çıktı. Rusya’dan yapılan başvuruların yüzde 6,38’i reddedilirken Türkiye’den yapılan başvurularda bu oran yüzde 14,59 olarak kaydedildi.
Verilere göre, 2025 yılında Türk vatandaşları toplam 1 milyon 268 bin 376 Schengen vizesi başvurusunda bulundu. Bu başvuruların 1 milyon 72 bin 328’i kabul edilirken 183 bin 196’sı reddedildi. Rusya vatandaşlarının başvuru sayısı ise 679 bin 425 oldu. Bunların 630 bin 605’i kabul edilirken 42 bin 953’ü reddedildi.
Schengenvisainfo, Türkiye’den yapılan başvuru sayısının Rusya’nın yaklaşık 1,9 katı olmasına rağmen, ret sayısının 4,3 katına ulaştığına dikkat çekti. Haberde ayrıca yalnızca Almanya’nın Türk vatandaşlarının 48 bin 8 vize başvurusunu reddettiği, bu sayının Rusya vatandaşlarına verilen toplam ret kararlarından daha fazla olduğu belirtildi.
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