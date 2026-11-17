Verilere göre, 2025 yılında Türk vatandaşları toplam 1 milyon 268 bin 376 Schengen vizesi başvurusunda bulundu. Bu başvuruların 1 milyon 72 bin 328’i kabul edilirken 183 bin 196’sı reddedildi. Rusya vatandaşlarının başvuru sayısı ise 679 bin 425 oldu. Bunların 630 bin 605’i kabul edilirken 42 bin 953’ü reddedildi.