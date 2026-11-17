Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan ve kemikleri iki yıl sonra Ulutan Barajı'nda bulunan 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili 16 yıl sonra açılan davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ile Köksal Aktaş ve başka suçtan tutuklu İlker Eren savunma yaptı. Aktaş, Yılmaz'ı 2017 yılında lösemiden ölen Baycan İleri'nin öldürdüğünü öne sürdü; Yolcu ise Aktaş'ın ifadelerine katıldığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlker Eren'in eski eşi İ.B., Eren'in kendisini boşanmaması için tehdit ettiğini ve "Baraja adam attık, bulamadılar" dediğini iddia etti. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Eren, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ahmet Yılmaz'ın kemikleri 2010 yılında Ulutan Barajı'nda bulundu, yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme', Emircan İ. hakkında ise azmettiricilik suçundan dava açtı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yolcu ve Aktaş'ın yanı sıra tanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emircan İ. duruşmada yer almadı.

Aktaş: Baycan da bana 'Olan oldu' dedi

Köksal Aktaş, Yılmaz ile 2004 yılından beri arkadaş olduklarını ve birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını ifade etti. Olay günü Yılmaz ile Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştığını, Yılmaz'ın moralinin bozuk olduğunu ve eşiyle tartıştığını kendisine söylediğini anlattı.

Aktaş, Yılmaz'ın isteği üzerine alkol ve sigara aldığını, dere kenarında içtiklerini, ardından birkaç şişe bira alarak Baycan'ın arabasında içmeyi sürdürdüklerini söyledi. O sırada yanlarına Tarık Yolcu'nun da geldiğini belirten Aktaş, yeniden bira alıp ormanlık bir alana gittiklerini ve orada uyuyakaldığını anlattı.

"Tarık'ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet'in başının bükük olduğunu gördüm. Ben Ahmet'e hiç dokunmadım" diyen Aktaş, ne olduğunu sorduğunda aldığı yanıtı şöyle anlattı: "Tarık, Baycan'ın Ahmet'i öldürdüğünü söyledi. Baycan da bana 'Olan oldu' dedi. Sonrasında ben oradan ayrıldım, ne oldu bilmiyorum."

Aktaş, Baycan İleri'nin kendisine "Eşiyle aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediğini aktardı.

Savunma yapan Tarık Yolcu ise "Açıkçası birçok şeyi hatırlamıyorum. Köksal'ın ifadelerine katılıyorum. Baycan korkulacak biri, gerçekten sıkıntılı bir arkadaştı" dedi.

Tanık İ.B.: 'Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu'

Tanık İ.B., evliliklerinde şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, boşanmak istediğinde ise tehdit edildiğini iddia ederek mahkemeye şunları söyledi: "Ben boşanmak istiyordum. Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu. İlker bana sürekli 'Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar' diyordu. Ben kendisine inanmıyordum. Bunları beni karakola çağırdıklarında öğrendim. Emircan'ın ismini hiç duymadım."

Başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi: "Benim bu dosyada ne işim var? Benim bu dosyayla uzaktan yakından bir ilgim yok."

Tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.