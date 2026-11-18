'Yüksek ihtimal' dedi: Yeni asgari ücreti açıkladı
Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda kaç para olacağını merakla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı.
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Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda kaç para olacağını merakla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Ancak yeni asgari ücret için henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor.
2026 yılında uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışan, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Görüşmelerde ekonomik göstergelerin, enflasyon verilerinin, çalışanların geçim koşullarının ve işverenlerin maliyetlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Yeni dönem öncesinde işçi tarafının tutumu da gündeme geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyonun mevcut yapısına yönelik itirazlarının devam ettiğini belirterek görüşmelere katılıp katılmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini açıkladı. Türk-İş, geçen yıl da komisyonun yapısına ilişkin eleştirileri nedeniyle toplantılara katılmamıştı.
Yeni asgari ücret için farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Mevcut net ücret üzerinden yüzde 25 zam yapılması halinde maaşın 35 bin 94 liraya, yüzde 30 artış durumunda 36 bin 498 liraya, yüzde 35 zam yapılması halinde ise 37 bin 902 liraya yükselmesi söz konusu olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından yeni ücretin ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Belirlenecek rakamın 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Toplantıların kesin takvimi ve yeni ücretin açıklanacağı tarih ise henüz netleşmiş değil.
Şu ana kadar hükümet, işçi veya işveren kanadından kesinleşmiş bir zam teklifi açıklanmadı. Kamuoyunda konuşulan oranlar ve maaş hesaplamaları ise mevcut ücret üzerinden hazırlanan olası senaryolardan oluşuyor. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi aralık ayında başlayacak görüşmelerden çıkacak karara çevrildi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz asgari ücretle ilgili tahminini paylaştı. Yılmaz, "En yüksek ihtimal olarak zammın yüzde 30 olacağına inanıyorum" dedi. Yılmaz'ın tahminine göre asgari ücret 36 bin 498 liraya yükselecek.
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