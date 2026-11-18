Midelerinden 1 kilo uyuşturucu çıktı! Yutkunamadılar, cezaevini boyladılar!
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Sivas’ta midelerinde toplam 1 kilo uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonuçlarında midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.
Tıbbi müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 100 parça halinde toplam bir kilo uyuşturucu çıkarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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