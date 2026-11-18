Gece yarısı korkutan sarsıntı! Romanya'daki deprem İstanbul'da da hissedildi
Romanya'nın Vrancea bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, geniş bir coğrafyada paniğe yol açtı. Yerin 131 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Türkiye'de İstanbul'un yanı sıra Ukrayna'dan Bulgaristan'a kadar hissedilirken, bölgedeki bir görgü tanığı yaşadıklarını "İlk dalga beş saniye sürdü, raftaki eşyalar yere düştü ve mobilyaların yerinden oynamasıyla çıkan gürültüleri duyabildim" sözleriyle anlattı.