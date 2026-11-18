USGS verilerine göre deprem, çarşamba günü yerel saatle 02.48'de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Romanya'nın Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısı olduğu, sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremi hisseden kişilerden 14 binden fazla bildirim aldı. Merkez üssünün yaklaşık 30 kilometrekuzeybatısındaki Covasna kentinde bulunan bir görgü tanığı, "Depremi iki aşamada hissettim. İlk sarsıntı dalgası belki beş saniye sürdü ve daha şiddetliydi. Raftaki resimler ve diğer süs eşyaları yere düştü; mobilyaların ve diğer eşyaların yerinden oynamasıyla çıkan gürültüleri duyabildim" dedi.