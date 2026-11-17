Türkiye’de yerli akıllı telefon üretimi gerçekleştiren küresel markalar kervanına Çinli teknoloji devi Honor da katıldı. Salcomp ile yapılan iş birliği kapsamında İstanbul Avcılar’daki üretim tesisinde düğmeye basan şirket, Türkiye'deki ilk yerli modeli olan X7d 4G’nin seri üretimine resmen başladı. İlk aşamada 10 milyon dolarlık bir yatırım hamlesiyle 100 kişiye istihdam kapısı açan marka, 2026 yılının son çeyreğinde 50 bin adet cihaz üretmeyi hedefliyor. Honor'un orta vadeli yol haritasında ise 2027 yılında yıllık üretim kapasitesini kademeli olarak 300 bin adede çıkarmak ve 2027'nin hemen başında X7d’nin ardından yeni modellerin de üretimine başlamak yer alıyor.

GENEL MÜDÜR WENTONG: YEREL PAZARDA KALICI OLMA KARARLILIĞIMIZI GÖSTERİYOR

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre; atılan bu yatırım adımının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin temel bir parçası olduğuna dikkat çeken Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), Türkiye’nin marka açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladı. Türkiye’deki faaliyetlerin yalnızca finansal bir yatırımdan ibaret olmadığını, aynı zamanda yerel pazarda kalıcı olma ve iş ortaklarıyla birlikte büyüme iradesini yansıttığını ifade eden Wentong, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak."

YERLİ ÜRETİM HONOR X7D 4G'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Yakında Türkiye pazarında tüketicilerle buluşması beklenen X serisinin yeni üyesi Honor X7d 4G, özellikle yüksek dayanıklılık standartları ve uzun pil ömrüyle ön plana çıkıyor. 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 35 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihaz, SGS’nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasıyla 2 metreye kadar düşmelere ve ezilmeye karşı dayanıklılık testlerinden geçirilirken, IP65 sertifikasıyla da su sıçramalarına ve toza karşı koruma sağlıyor. 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelen telefonun arka kısmında 108 MP ana kamera ile AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme özellikleri yer alıyor. Siyah ve gümüş renk alternatifleriyle sunulacak model, 6 GB RAM ile 128 GB veya 8 GB RAM ile 256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.