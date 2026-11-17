UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu hemen kabul etti! Şampiyonlar Ligi için flaş karar resmen verildi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa maçı için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA'dan sarı-kırmızılılara cevap geldi.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa maçı için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA'dan sarı-kırmızılılara cevap geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor maçının Rams Park'ın zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.
Zemin çalışmalarında yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanıldı. Tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla zeminin üzeri germinasyon (çimlendirme) örtüsüyle kapatıldı. Geçtiğimiz hafta ise zemine 150 ton kum uygulandı. Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi. Çalışmalar, çimlerin kök salması ve zeminin oyun kalitesinin yükseltilmesi amacıyla devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi’ndeki Aston Villa öncesinde sarı-kırmızılı ekip, zeminin korunması adına UEFA’ya yazılı başvuruda bulundu. Galatasaray, zeminin korunması adına İngiliz ekibinin antrenmanını stadyumda yapmamasını talep etti. Hem UEFA hem de Aston Villa, sarı-kırmızılı ekibin bu talebini kabul etti. Böylece Aston Villa, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Rams Park yerine kendi tesislerinde gerçekleştirecek.
Galatasaray’da Aston Villa karşılaşmasının ardından zeminin geleceğiyle ilgili iki farklı seçenek değerlendirilecek. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde halı hibrit ve çakma hibrit uygulamaları bulunuyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından zeminin uzun vadede daha sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlayacak yöntem tercih edilecek.
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