Balıkesir'de kamyonetten 377 kilo uyuşturucu çıktı!
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Balıkesir’de polis operasyonunda kamyonette 377,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramada, 377 kilo 200 gram skunk bulundu.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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