‘KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ’ Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihli ifadesinde, 18 Ocak 2020 günü Doku’nun bulunabilmesi amacıyla sanal medya hesaplarına yönelik açık kaynak araştırması yaptığını anlattı. İncelemeleri sırasında komiseri O.M.Ö.’nün kendisine Asayiş Şube Müdürlüğüne bazı görüntülerin geldiğini söylediğini belirten Pusat, ifadesinde, “Komiserimiz bana ‘Vahit, Asayiş Şube’ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel’ dedi. Beni Asayiş’e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğü’nden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum” dedi. Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğü’nde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin de bu kişiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.