‘BANA RESMEN TUZAK KURMUŞLAR’ Hazır görüntüleri rapora eklerken tedirgin olduğunu öne süren Pusat, ifadesinin devamında şunları söyledi: “Şimdi anlıyorum ki Gülistan’ın E.D. isimli arkadaşını çağırıp, E.D. Gülistan’ın sanal medyada arkadaşı olduğu için arkadaş listelerinin, beğenilerinin dosyada yer alan diğer görsellerinin ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. Bana resmen tuzak kurmuşlar.” Komiseri O.M.Ö.’nün de kendisine teslim tutanağı bulunduğunu ve işlemlerin yasal olduğunu söylediğini iddia eden Pusat, “O.M.Ö. de benim hal ve hareketlerimden anlamış olacak ki bana ‘korkma, görüntüleri ileten şahsın rızaen teslim tutanağı var’ dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde tuzağa düşürülmüşüm” ifadelerini kullandı.