TAHSİN HAN / Yunanistan, ABD ve Avrupa’nın (AB) baskısı Ukrayna’nın talebi ve Türkiye korkusu arasında sıkıp kaldı...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bitmek bilmeyen yeni silah ve mühimmat talepleri, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin caydırıcı gücü karşısında her an tetikte bekleyen ve savunma açığı verme korkusu yaşayan Yunanistan’da büyük bir paniğe yol açtı. Yunan basınından Europost.gr’nin aktardığına göre, önceki gün Brüksel’de gerçekleşen 37. Ramstein Konferansı’nda müttefiklerinden 40 adet ek F-16 savaş uçağı ile Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleri için önleme füzeleri talep eden Zelenskiy, gözünü bir kez daha Atina’nın envanterine dikti. Kendi savunma zırhını zayıflatma endişesiyle uykuları kaçan Yunan cephesinde ise “Türkiye’nin tehdidi altındayken elimizdeki en kritik savunma sistemlerini Kiev’e veremeyiz” sesleri yükselmeye başladı.

Ukrayna yenilerini vaadetti

Zelenskiy’nin müttefiklerin mevcut stoklarından füze alıp ileride yeni üretimler tamamlandığında yerine yenisini koymayı vaat ettiği “takas” teklifi, Atina’da hiç inandırıcı bulunmadı. Yunan askeri ve siyasi çevreleri; bu değişimin ne zaman gerçekleşeceği, yeni teslimatlar için hangi somut garantilerin verileceği ve olası gecikmelerde sorumluluğu kimin üstleneceği konusunda derin bir güvensizlik ve tedirginlik yaşıyor. Ege ve Doğu Akdeniz’deki hassas dengelerde Türkiye karşısında kendisini sürekli baskı altında hisseden Yunanistan için savaş uçakları ve hava savunma bataryalarının herhangi bir dış krize feda edilecek “yedek varlıklar” olmadığı vurgulandı.

Askeri teçhizat sevkiyatına ilişkin her kararın Yunan Silahlı Kuvvetlerinin mevcut stokları, operasyonel ihtiyaçları ve ikmal süreleri dikkate alınarak verilmesi gerektiği belirtildi.

Ülkenin savunması batının dayatmasına kurban edilemez

Yunanistan’ın ulusal güvenliğinin ve hava savunma kalkanının Batı’nın dayatmalarına kurban edilemeyeceğini savunan Yunan haber sitesi, Kiryakos Miçotakis hükümetini sert bir dille sorguladı. Başbakan Miçotakis’in Temmuz 2024’te kendi savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Ukrayna’ya Patriot ve S-300 sistemleri göndermeyeceğine dair verdiği sözü hatırlatan Atina basını, genel güvencelerin yeterli olmadığını belirterek hükümetin Ramstein Konferansı sonrasında kapalı kapılar ardında neleri müzakere ettiğini ve yeni bir sevkiyat taahhüdünde bulunup bulunmadığını derhal açıklamasını istedi.

Türkiye korkusuyla silahlanmaya milyarlar akıtan Yunanistan’ın, Batılı müttefiklerin baskısıyla kendi hava sahasını savunmasız bırakacak yeni bir taviz verip vermeyeceği ise Atina’da en hararetli tartışma konusu haline geldi.