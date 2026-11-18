İhale sürecinin oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Acun Ilıcalı, 2021 yılındaki ihaleye oranla bütçeyi üç kat artırdıklarını açıkladı. İlk turda tekliflerin 40 milyon dolar bandında seyrettiğini, ikinci turu 50-60 milyon dolar seviyelerinde önde kapattıklarını ancak UEFA'nın kulüplere daha fazla gelir sağlamak adına üçüncü tura gittiğini aktaran Ilıcalı, "Üçüncü turda bir dolar bile üstte olan alacaktı. Bizim için çok hesap kitap yaptığımız, risk aldığımız bir süreç oldu. 2021’de 26 milyon dolar vermiştik, şimdi bunun üç katını verdik. Yeni formatta maçların ocak ayında da devam etmesi ve takımların 2-3 dev kulüple oynaması ilgiyi artırıyor. Zarar etsek bile o para sokağa gitmiyor, futbol kulüplerine gidiyor; bu benim için mutluluk" dedi.