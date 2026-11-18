Maliyeti dengelemek adına yeni bir iş birliğine gideceklerinin sinyalini veren Ilıcalı, "Çok değerli kurumlar ilgi gösteriyor. Tek başımıza her şeyi üstlenmenin bir anlamı yok. Bir ortaklık olacak, şu an görüşme sürecindeyiz. Güzel bir dağılımla maddi yükü hafifleteceğiz" şeklinde konuştu. Korsan yayınların Türk futbolunu bitirme noktasına getirdiğini savunan ünlü televizyoncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Kulüpler 'Geçinemiyoruz, batıyoruz' diyor. Niye batıyor? Çünkü naklen yayın geliri gelmiyor, Anadolu kulüpleri batıyor. 180 milyon komik bir para ama yayıncı da 'Kaçak var, satamıyorum' diyor. 'Güzel yıldızları seyredeyim ama elim cebime gitmesin, bedava maç izleyeyim' düşüncesinin adı bencilliktir. Korsan yayın illegaldir, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Dünyada yaptırımlar başladı, Türkiye de geride kalmayacaktır."