Kuzu kuzu parayı yatırıyorlar
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Yürütülen fon soruşturması kapsamında fon vurguncuları parayı kuzu kuzu yatırmaya devam ediyor. Son olarak Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup kazançlarını iade etmek için resmi başvuruda bulundu.
Yürütülen fon soruşturması kapsamında haksız kazanç elde eden isimler kuzu kuzu paraları iade ediyor.
Bu isimlerden öne çıkanlar ve iade ettikleri paralar şöyle:
Feridun Geçgel ve Enver Geçgel (Astor Enerji)
İki isim TMSF hesabına toplam 5 milyar TL yatırdı. Bu ödemenin ardından mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı.
Fatma Betül Sayan Kaya
Fon soruşturmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fatma Betül Sayan Kaya geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırdıkları ana para dışındaki kazanç tutarını TMSF'ye aktardı.
Kaya çiftinin TMSF tarafından açılan "gönüllü iade" hesaplarına 1 milyar 860 milyon lira yatırdığı belirtildi.
Enver Çevik (Lydia Holding)
Enver Çevik, soruşturma kapsamında oluşturulan hesaba 500 milyon TL iade gerçekleştirdi.
Taha Çakmak
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak 23 Ekim'de tutuklandı.
Taha Çakmak 70 ila 80 milyon TL aralığında bir tutarı iade etti.
Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup kazançlarını iade etmek için resmi başvuruda bulundu. Haklarındaki yakalama kararı süreci ise devam ediyor.
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