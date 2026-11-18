Öte yandan, deniz sınırları konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen Kahire ve Trablus yönetimlerinin sorunun çözümü için diyalog başlatma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Bu kapsamda tarafların, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin konuları görüşmek üzere temaslarda bulunması bekleniyor. Diyalog sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların olası bir uzlaşıya varıp varamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.