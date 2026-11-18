Dost bildiğimiz Arap ülkesinden akılalmaz çıkış: Türkiye Libya anlaşmasını tanımıyoruz
Dost bildiğimiz Arap ülkesi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasını hedef alarak tanımadığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dost bildiğimiz Arap ülkesi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasını hedef alarak tanımadığını açıkladı.
Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ne sunduğu resmi bildirimde, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı tanımadığını açıkladı.
Mısır’ın BM’ye ilettiği notada, Türkiye-Libya mutabakatının Mısır bakımından hukuki geçerliliğinin bulunmadığı ileri sürülürken, Libya’nın anlaşmaya ilişkin iç hukuk süreçlerinin Kahire’nin bu konudaki tutumunu değiştirmeyeceği vurgulandı.
Mısır’ın itirazlarının bir diğer başlığını ise Libya’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde BM’ye ilettiği deniz yetki alanlarına ilişkin bildirim oluşturdu. Kahire yönetimi, Libya tarafından bildirilen deniz yetki alanlarının Mısır’ın batı deniz sınırlarıyla örtüştüğünü belirterek söz konusu sınırlandırmaya ilişkin itirazlarını resmi olarak kayda geçirdi.
Bu adım, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin Mısır-Libya arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı. İki ülke arasındaki deniz sınırlarının nereden geçeceği ve karşılıklı deniz yetki alanlarının nasıl belirleneceği, bölgedeki enerji kaynakları ve hidrokarbon faaliyetleri açısından da önem taşıyor.
Kahire yönetimi, itirazını yalnızca 2019 tarihli deniz yetki alanları mutabakatıyla sınırlı tutmadı. Mısır, Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim 2022’de imzalanan hidrokarbon alanındaki iş birliği mutabakatını da tanımadığını bildirdi. Ayrıca 25 Haziran 2025 tarihinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında imzalanan enerji anlaşmasına da karşı çıktığını açıkladı.
Öte yandan, deniz sınırları konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen Kahire ve Trablus yönetimlerinin sorunun çözümü için diyalog başlatma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Bu kapsamda tarafların, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin konuları görüşmek üzere temaslarda bulunması bekleniyor. Diyalog sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların olası bir uzlaşıya varıp varamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
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