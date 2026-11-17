Romanya'nın savunma tedariklerinde gecikmelere karşı tutumu, daha önce Türk şirketi Otokar ile yaşanan anlaşmazlığı da hatırlattı. COBRA II zırhlı araç projesinde de teslimat ve sözleşme yükümlülükleri üzerinden ceza tartışmaları yaşanmıştı. Böylece Romanya'nın hem Türk hem de Alman savunma sanayisi şirketleriyle yürüttüğü projelerde sözleşme şartları gündeme gelmiş oldu.