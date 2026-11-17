Teslimatlar yetişmedi: Savunma devine ceza kesildi
Yakın zamanda Türk savunma şirketi Otokar'e ceza kesip geri adım atan Romanya hükümeti bu kez başka bir savunma şirketine yaptırım kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yakın zamanda Türk savunma şirketi Otokar'e ceza kesip geri adım atan Romanya hükümeti bu kez başka bir savunma şirketine yaptırım kararı aldı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre Romanya, Alman savunma şirketi Rheinmetall'e 328 milyon euroluk Oerlikon GDF 103 modernizasyon projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle 8,7 milyon euro ceza uyguladı.
Ülkenin hava savunma kapasitesini artırmak ve mevcut uçaksavar sistemlerine insansız hava araçlarına karşı mücadele kabiliyeti kazandırmak amacıyla başlatılan projede ilk teslimatlar başarısız oldu.
Proje kapsamında modernize edilecek 35 milimetrelik uçaksavar toplarına gelişmiş radar, hedef takip ve atış kontrol sistemlerinin entegre edilmesi planlanıyordu. Sözleşmeye göre ilk iki sistemin Nisan 2026'da teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak sistemler teknik kabul testlerinde istenen şartları karşılayamadı.
Yaşanan aksaklıklar üzerine Romanya yönetimi, Rheinmetall'e 8,7 milyon euroluk ceza faturası gönderdi. Üstelik yaptırım bununla sınırlı kalmayacak.
Sistemler sözleşmede belirtilen teknik kriterleri karşılayarak itirazsız şekilde kabul edilene kadar gecikme cezalarının işlemeye devam edeceği bildirildi.
Romanya'nın savunma tedariklerinde gecikmelere karşı tutumu, daha önce Türk şirketi Otokar ile yaşanan anlaşmazlığı da hatırlattı. COBRA II zırhlı araç projesinde de teslimat ve sözleşme yükümlülükleri üzerinden ceza tartışmaları yaşanmıştı. Böylece Romanya'nın hem Türk hem de Alman savunma sanayisi şirketleriyle yürüttüğü projelerde sözleşme şartları gündeme gelmiş oldu.
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