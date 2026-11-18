Adana’ya giden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın ailesiyle Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki evlerinde bir araya geldi. Burada konuşan Özel, şunları söyledi: “Emrah’ın suçu Adana’ya hizmet etmek, iyi belediyecilik yapmak ve önümüzdeki dönemde partimizin iktidara yürüyüşüne katkı sağlamak. Emrah Başkanı gençlik kollarından beri tanırım. Gencecik bir il başkanıyken nasıl fedakarca çalıştığını bilirim. Belediye başkan adaylığı sürecinde de ‘İlla ben olayım, başkası olmasın’ demedi. ‘En doğru adayı belirleyin, kimi seçerseniz ben onun arkasındayım’ dedi. Bugün de dosyasını değerlendirdik. Bilirkişi raporları gelmiş, raporlardaki hususlar incelendi. Suçlandıkları konularda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük veya ihaleye fesat karıştırma söz konusu değil. Herkes şunu bilsin ki doğrudan alım yetkisi, devletin belirlediği sınırlar içerisinde kullanılıyor. Bu yetki, ihaleyle zaman kaybetmemek veya ihtiyaç duyulan malın teminindeki gecikmenin kamuya zarar vermesini önlemek amacıyla tanınıyor.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın CHP’de kalıp Yeni Parti’ye geçmeyişini de değerlendiren Özgür Özel şöyle devam etti: “Zeydan Başkan gözaltına alındığında da koştuk geldik, kendisine sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldı, şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi ama biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz, vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Tarih önünde bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum. Ama biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta, yürüyerek, omuz omuza çıkacağız. Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de vefasızlık edenleri de yazar. Biz bu sürecin sonunda hep beraber, kimseyi geride bırakmadan yeniden ayağa kalkacağız.

Girdiğimiz ilk seçimi, ilk yerel seçimi kazandık. İlk genel seçimi de kazanacağız. Bu ülkede iktidarı değiştirecek, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bir daha kimsenin böyle haksızlıklara maruz kalmamasını sağlayacağız. Eğer intikam bir sopaysa ve o sopa kendinden olmayanın sırtına yakışıyorsa o sopayı ben 40 yerinden kıracağım. Kimseyle intikam alma peşinde değilim. Tarih zulmedenleri görüyor. Hiçbir zulüm, hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Çektirilen hiçbir çile de ilelebet çekilmez. Bu çilelerin sonunda haksızlığa uğrayanların haklarını alacağı bir gün mutlaka gelir.”