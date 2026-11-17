Hasan Emrah Savcı yazdı: Sergen Yalçın’ı iki maçta tefe koymayın!
Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Teknik Direktörlüğü ile ilgili verdiği Belçika ve Fransa maçlarını yorumladı...
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Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Teknik Direktörlüğü ile ilgili verdiği Belçika ve Fransa maçlarını yorumladı...
İşte o yazı;
A Milli Futbol Takımımızın İzmir’de Belçika’ya kaybetmesi ve sonrasında Fransa deplasmanında yenilgisi sonrası kızılca kıyamet kopmaya başladı. Evet çok ama çok erken bir tahlilin göstergesi bunlar kuşkusuz.
Sergen Yalçın’ın elinde sihirli bir değnek de yok elbette ama işin doğasında eleştirmek her daim olacaktır. Ben de Beşiktaş Teknik Direktörü iken sayısız AKİT TV’de yayınlanan Orta Saha programında ve bu köşemizde hocamızı sert bir dille eleştirmiştim. Ama geldiğimiz noktada artık yepyeni bir sayfa açan Sergen Hoca’nın sırf bazı lobiler tarafından hedef tahtasına konulmasına da bir futbol paydaşı olarak göz yummamız beklenemez...
Bu Milli Takımın başına A Milli Futbol Direktörü unvanıyla gelen hocaların ülke futboluna hiçbir fayda sağlamadığını ve prim krizleriyle günlerce bizleri meşgul ettiğini de unutmamak lazım. Onun için bu denli futbolun içinden gelen A Milli olan eski bir oyuncunun üzerine bu denli sert eleştirilerle gitmenin de şu aşamada çok peşin hükümlü kararlar zinciri olduğu kanısındayım. Tabii ki başarısız olduğunuzda, mayanız tutmadığında köşenize çekilmeniz de bu işin gerçeği ama, geldiğimiz noktada oynanan oyundan öte, milli takımın Uluslar Ligi’ndeki rezil görüntüsünün izlerini silmek için gayret gösteren Sergen Yalçın’ı da bir anda çöp etmemek lazımdır.
Fransa karşısında oynanan hırslı ve mücadeleci oyunun baş mimarı olarak Sergen Yalçın konuşulmalıdır. Çünkü sadece iki maçla bu takımın havasını değiştirmesi bile bizim önümüzdeki Euro 2028 için çok ama çok kıymetlidir.
Hâlâ, Yunanistan-Sırbistan maçı üzerinden atılacak 4 gollü bir galibiyet konusu ile Play-off oynama durumumuz bile mümkün, biz bu yazıyı kaleme alırken... Ama ne olursa olsun Sergen Yalçın’ın artık şu youtube muhabbetlerinden ve ona yapılan yayınlarından artık sıyrılmamız gereklidir. Biz de zamanında çok eleştirdik ama işin artık bir A Milli Futbol Teknik Direktörü unvanıyla orada olduğunu unutmamak gerek. Sergen Yalçın üzerinden çirkince yapılan Doku’yu bile tanımıyor eleştirisine de bir çift laf etmek lazım. Koca koca spor kanallarında bazı aklı evveller bunları bile dile getirebiliyor. Düşünebiliyor musunuz böylesi bir futbol paydaşlarına sahibiz bu ülkede maalesef. Bunu bile karikatürize edip Sergen Yalçın’a ne kadar vurursak o kadar reyting ve etkileşim alırız derdine düşen zevatlarla günümüzü geçirmek zorunda bırakılıyoruz.
Bakınız, bu ülkenin başına ay yıldızlı armayla getirilen her kimse onun arkasında durmamız lazım, zamanında Kuntz, zamanında Montella’nın arkasında durduğumuz gibi.
Sergen Yalçın’ı hemen tukaka yapıp ağzımıza ne geliyorsa söylemekten artık kaçınmamız gereklidir. Ne diyorum geçmiş geçmişte kaldı, şimdi yepyeni bir beyaz sayfa açma zamanıdır...
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