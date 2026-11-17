Hâlâ, Yunanistan-Sırbistan maçı üzerinden atılacak 4 gollü bir galibiyet konusu ile Play-off oynama durumumuz bile mümkün, biz bu yazıyı kaleme alırken... Ama ne olursa olsun Sergen Yalçın’ın artık şu youtube muhabbetlerinden ve ona yapılan yayınlarından artık sıyrılmamız gereklidir. Biz de zamanında çok eleştirdik ama işin artık bir A Milli Futbol Teknik Direktörü unvanıyla orada olduğunu unutmamak gerek. Sergen Yalçın üzerinden çirkince yapılan Doku’yu bile tanımıyor eleştirisine de bir çift laf etmek lazım. Koca koca spor kanallarında bazı aklı evveller bunları bile dile getirebiliyor. Düşünebiliyor musunuz böylesi bir futbol paydaşlarına sahibiz bu ülkede maalesef. Bunu bile karikatürize edip Sergen Yalçın’a ne kadar vurursak o kadar reyting ve etkileşim alırız derdine düşen zevatlarla günümüzü geçirmek zorunda bırakılıyoruz.