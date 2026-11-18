Mısır ile Suriye arasında 15 yıllık uçuş hasreti bitiyor! Doğrudan seferler yeniden başlatılacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mısır ile Suriye arasında 2011 yılından bu yana yapılamayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması için önemli bir adım atıldı. İki ülke, seferlerin yeniden başlamasına yönelik protokol imzaladı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından doğrudan uçuşların gelecek dönemde yeniden başlaması bekleniyor.
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 43. Olağanüstü Genel Kurulu ve 7. Dünya Hava Taşımacılığı Konferansı kapsamında imzalandı.
Kanada'nın Montreal kentinde 16 Kasım'da başlayan etkinlikler sırasında gerçekleştirilen imza törenine Mısır Sivil Havacılık Bakanı Samih el-Hafni ile Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer el-Husri katıldı.
HAVACILIKTA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK
İmzalanan protokolün, iki ülke arasındaki sivil havacılık iş birliği ve koordinasyonunun çerçevesini belirlemesi hedefleniyor. Bu kapsamda teknik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, çalışma mekanizmalarının geliştirilmesi ve mevcut prosedürlerin iyileştirilmesi öngörülüyor.
Yapılacak çalışmaların havacılık sektörünün verimliliğini artırması ve uluslararası standartların uygulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.
UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN MUTABAKAT
Tarafların, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.
Mısır Sivil Havacılık Bakanı Hafni, temmuz ayında Şam'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından doğrudan uçuşların yakında başlayacağını açıklamıştı.
2011'DE DURDURULMUŞTU
Mısır ile Suriye arasındaki düzenli doğrudan uçuşlar, 2011 yılında Suriye'de Beşşar Esed rejiminin halk protestolarına yönelik müdahalelerinin ardından başlayan çatışmalar nedeniyle kesintiye uğramıştı. İmzalanan yeni protokolle yaklaşık 15 yıldır yapılamayan seferlerin yeniden başlamasının önü açıldı.