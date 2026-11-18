İşte Tarık Sezai Karatepe'nin kaleme aldığı o yazı;

1990...

Aliya, ömürlük mücadelesini devlet başkanlığı ile taçlandırmış; komünist düzen yerle yeksan olmuştu.

Avrupa'da bir İslâm devleti kurulmasın, diye, Papalık'ın öncülüğünde Haçlı Seferi başladı.

Bir anda dört bir yandan Sırp saldırısına uğrayan Boşnaklar, yüz binlerce şehit verdiler.

Derin mi derin toplu mezarlar kazıldı. Şehit bedenler cayır cayır yakıldı.

Kemikleri etlerinden sıyırdılar, sonra karıştırdılar. DNA testinde kimlikleri tespit edilmesin, diye.

Mezarların üzerine bitkiler ekildi. Bubi tuzakları bile kurdular.

“Uydu fotoğraflarında gözden kaçsın, fark edilmesin, manyetik değişkenliğe mani olsun” diye kabirlere metal parçaları saçıldı.

Fakat kelebekler ordusu zulme sessiz kalmadı. Şehit bedenler toprağa can, “Öüm Çiçeği Artemis” boy verdi.

Çiçekler o denli çoğaldı ki sadece artemisle beslenen mavi kelebekler her yanı sardı.

Evanjelizmin beşiği Lahey Uluslararası Adalet(!) Divanı, “Sırbistan’ın soykırım yaptığına dair bir delil yok” dedi.

Boşnaklar yılmadı, komisyonlar kurdular.

Jeolojik yapı renkten renge girmişti. Mavi Kelebekler, yaratılış kodlarıyla zulmü ayyuka çıkaracaktı.

İşaret fişeğini çakmış. üç yüz toplu mezarı ortaya çıkarmışlardı.

Nihayet mızrak çuvala sığmadı, Lahey katliama hükmetti.

Mavi Kelebeklerin fendi dünyayı yenmişti.

11 Temmuzlarda acısı tazelenen Potoçari mezarlığı, öte dünyaya, kim bilir hangi hangi şahitliği götürecekti.