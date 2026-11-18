Bir vatandaş Menzil cemaatiyle ilgili gerçeği 'geldim gördüm' diyerek açıkladı
Menzil’e giden bir vatandaş, “Menzil hakkında bilmediğiniz ya da yanlış bildiğiniz gerçekler” şeklinde bir video paylaşarak yaşadığı deneyimi anlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Menzil’e giden bir vatandaş, “Menzil hakkında bilmediğiniz ya da yanlış bildiğiniz gerçekler” şeklinde bir video paylaşarak yaşadığı deneyimi anlattı.
Menzil’e ziyaret gerçekleştiren bir vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bölgede yaşadığı deneyimleri anlattı. “Menzil hakkında bilmediğiniz ya da yanlış bildiğiniz gerçekler” başlığıyla yayımlanan görüntülerde vatandaş, ulaşım masraflarından konaklama koşullarına, yemek hizmetlerinden günlük yaşama kadar merak edilen konulara değindi.
Menzil’e gidiş-dönüş ulaşımı için 2 bin 700 lira ödediklerini belirten vatandaş, bölgede iki gün konaklama karşılığında herhangi bir ücret talep edilmediğini söyledi.
Günlük yaşamın namaz ve ibadetler etrafında şekillendiğini ifade eden vatandaş, ziyaretçilerin beş vakit namaz kıldığını, tövbe ettiğini ve ardından mürşit ziyaretinde bulunduğunu anlattı.
Bölgedeki yeme içme imkânları hakkında da bilgi veren vatandaş, günde iki öğün çorbanın ücretsiz dağıtıldığını, çayın ise 10 liradan satıldığını belirtti. Ziyaret sırasında sunulan hizmetler ve yapılan ödemeler konusunda herhangi bir gizlilik bulunmadığını savunan vatandaş, tüm sürecin açık şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Menzil'e geliş amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu söyleyen vatandaş, bölgede olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını belirterek deneyimini, “Burası anlatılmaz yaşanır” sözleriyle ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23