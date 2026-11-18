Bölgedeki yeme içme imkânları hakkında da bilgi veren vatandaş, günde iki öğün çorbanın ücretsiz dağıtıldığını, çayın ise 10 liradan satıldığını belirtti. Ziyaret sırasında sunulan hizmetler ve yapılan ödemeler konusunda herhangi bir gizlilik bulunmadığını savunan vatandaş, tüm sürecin açık şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Menzil'e geliş amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu söyleyen vatandaş, bölgede olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını belirterek deneyimini, “Burası anlatılmaz yaşanır” sözleriyle ifade etti.