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Ekonomi Gidiş dönüş bir arada! THY’den indirimli bilet
Ekonomi

Gidiş dönüş bir arada! THY’den indirimli bilet

Yeniakit Publisher
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Gidiş dönüş bir arada! THY’den indirimli bilet

Türk Hava Yolları; Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar’daki 17 kenti kapsayan yeni kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıdaki avantajlı biletler 25 Kasım’a kadar satın alınabilecek.

Yurt dışı seyahati planlayanlar için Türk Hava Yolları’ndan yeni kampanya geldi. Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

 

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

 

Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara’ya 119, Sofya’ya 129, Varna’ya 139, Prag’a 149, Kişinev’e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow’a 169, Batum’a 179, Vilnius ve Riga’ya 189, Tallinn’e 199, Bakü ve Erivan’a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

 

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

 

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

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