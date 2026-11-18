İstanbul, günü renk cümbüşü ile uğurladı
İstanbul’da günbatımında gökyüzünde beliren renkler, görenleri kendine hayran bıraktı. Günbatımının kızıl, turuncu ve sarı tonları, oluşan gökkuşağıyla birleşerek eşsiz görüntüler oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da günbatımında gökyüzünde beliren renkler, görenleri kendine hayran bıraktı. Günbatımının kızıl, turuncu ve sarı tonları, oluşan gökkuşağıyla birleşerek eşsiz görüntüler oluşturdu.
Güneşin ufuk çizgisine yaklaştığı saatlerde gökyüzünü kaplayan renkli bulutlar, İstanbul üzerinde görsel şölen oluşturdu.
Günbatımının kızıl ve turuncu tonlarıyla aydınlanan gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya çıkan manzaraya ayrı bir güzellik kattı.
Havadan kaydedilen görüntülerde, bir yanda günbatımının büyüleyici renkleri diğer yanda ise gökyüzünde uzanan gökkuşağı dikkat çekti.
Günbatımının son ışıklarıyla birlikte İstanbul semalarında oluşan renk cümbüşü, kentin siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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