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Ekonomi Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak
Ekonomi

Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak

Yeniakit Publisher
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Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak

Türkiye'nin önde gelen demir çelik üreticilerinden Kardemir Çelik, küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından COP31'de yer alacak. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, 16 Kasım'da düzenlenecek uluslararası panelde, sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması ve düşük karbonlu üretimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon salımı düşük demir çelik üreticilerinden biri olarak öne Kardemir Çelik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik uluslararası diyaloğa katkı sunacak.  Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, 16 Kasım 2026 tarihinde İklim Kulübü (Climate Club) tarafından Almanya Pavilyonu'nda düzenlenecek “İklim Kulübü ile Sanayi Dönüşümünün Hızlandırılması” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Sanayide karbon emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmak amacıyla 50 ülkenin hükümetlerini bir araya getiren İklim Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte, düşük emisyonlu çelik ve çimento üretiminin yaygınlaştırılması, yeşil sanayileşmenin ekonomik fırsatları ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Kardemir Çelik'in sürdürülebilir üretim yaklaşımını anlatacak

Kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini buluşturacak panelde Özlem Bakırel, Kardemir Çelik'in sürdürülebilir üretim yaklaşımını, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlarından örneklerle aktaracak. Bakırel, demir çelik sektörünün yeşil dönüşüm sürecinde özel sektörün rolü, düşük karbonlu üretime geçişin önemi ve bu dönüşümün uluslararası rekabet gücüne etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

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