Gazze’de aylardır sürdürdüğü kanlı saldırılarla bölgeyi harabeye çeviren katil İsrail’in ekranlarında sergilenen ahlaksızlık büyük tepki çekti. Gazze’de çocuk, kadın, yaşlı demeden 75 bin masum insanı katleden Siyonist rejim, şimdi de sağanak yağmur altında çadırları sular altında kalan mazlumlarla ekranlarda alay etti.

İsrailli medya çalışanları, Gazze'de etkili olan yağışların ardından çadırları su altında kalan Filistinlileri canlı yayında hedef aldı. Bölgedeki su baskınlarını eğlence alanına benzeten yayıncıların kullandığı ifadeler tepki topladı.

Canlı yayında konuşan medya çalışanlarından biri, Gazze'de biriken sulara ilişkin değerlendirmesinde, "Muhteşem. Bir su parkı açın." ifadesini kullandı. Yayının devamında bölgedeki su birikintileri, yıkılmış yapılar ve tekneler üzerinden alaycı yorumlar yapıldı.

"FİLİSTİN SU PARKI" İFADESİNİ KULLANDILAR

İsrailli yayıncılar, Gazze'deki manzarayı eğlence parkı tanıtımı yapar gibi aktararak "Filistin su parkı" ifadesini de kullandı. Yağış nedeniyle çadırları su altında kalan, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin durumunun bu şekilde alaya alınması tepki çekti.

Gazze'de yaşanan yıkım ve insani dramın canlı yayında mizah konusu yapılması, yayıncıların kullandığı ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.