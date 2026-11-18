T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/366 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahalle/Köy, 1811 Ada, 4 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm .
Adresi : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah. 2280 Sok. Yücel Apt. No:7 2. Kat D:8 Güzelbahçe / İZMİR
Yüzölçümü : 570,88 m2
Arsa Payı : 6117578/42841500
Kıymeti : 9.540.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 15:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahalle/Köy, 1811 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah. 2280 Sokak Yücel Apt. No:7 Bodrum Kat D:1Güzelbahçe / İZMİR
Yüzölçümü : 570,88 m2
Arsa Payı : 3960688/42841500
Kıymeti : 1.377.900,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2027 - 15:00
10/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02597238