Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak aylığın tutarında önemli farklılıklara neden olabiliyor. Özellikle 2024 yılının son günü ile 2025 yılının ilk günü arasında yapılan başvurularda ortaya çıkan maaş farkı, emeklilik planlamasında zamanlamanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Emekli aylıklarının hesaplanmasında yalnızca çalışma süresi ve prim gün sayısı değil, emeklilik başvurusunun yapıldığı tarih de belirleyici olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan maaş hesaplama yönteminde yıllara göre değişen güncelleme katsayıları ve enflasyon verileri, emekli aylıkları arasında farklılıklar oluşmasına neden olabiliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da kaleme aldığı yazıda, emekli maaşları arasındaki farklılıklara dikkat çekerek mevcut hesaplama yönteminin yeniden ele alınmasının önemini vurguladı. Karakaş, özellikle emeklilik dilekçesinin verildiği tarihin aylık tutarı üzerindeki etkisine değindi.