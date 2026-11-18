24 saat bile fark ettiriyor: Emekli maaşını yüzde 30 düşüren detay
Emeklilik planlaması yapan milyonlarca çalışanın yalnızca prim gün sayısına odaklanması, aylık bağlama aşamasında telafisi güç kayıpları beraberinde getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemindeki hesaplama parametreleri, emeklilik başvurusu yapacak çalışanlar için büyük bir mali risk barındırıyor. Uzmanların dikkat çektiği yapısal fark nedeniyle, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki yalnızca 24 saatlik bir kayma bile bağlanacak maaşta yüzde 30'a varan kalıcı kayıplara yol açıyor.