DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptılar.

İki liderin de gündeminde Sözcü TV’YE kayyım atanması vardı.

“BİR ÖNEMLİ TV KANALINA DAHA EL KOYDULAR”

Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu şirkete kayyım atanmasını eleştiren Babacan, "Bir önemli TV kanalına daha el koydular. Hesap vermesi gerekenlerin peşine düşeceklerine hesap soranları susturmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

“BU KADAR BÜYÜK SESSİZLİK NİÇİN İSTENİYOR?”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu şirkete kayyım atanmasını tepki göstererek, "Basın özgürlüğünün böylesine ağır biçimde kısıtlanması, bizi başka bir konuda da endişelendiriyor. Bu kadar büyük sessizlik niçin isteniyor? Milletten saklanan ne var? Siz Türkiye'yi neye hazırlıyorsunuz?" diye konuştu.

Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü televizyonuna kayyım atanmasıyla ilgili iki liderin açıklamalarına kendi tabanlarından bile tepki geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınırken, Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.