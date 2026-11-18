İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında alınan ifadelerde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın adı da geçiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta tarafından Tera Yatırım'a ödünç verilen 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin iadesi sürecinde yaşananları anlattı. Tera Grubu yöneticisi Gökhan Parlakaç ise ifadesinde Arıcan'ın Tera'nın patronu Emre Tezmen ile ilişkisine ve gönderildiği öne sürülen hediyelere ilişkin iddialarda bulundu.

12,7 MİLYAR LİRALIK TAHVİLİN İADESİ İÇİN...

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ifadesinde Türkiye Sigorta tarafından Tera Yatırım'a ödünç olarak verilen 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin geri alınması için girişimde bulunduklarını belirtti. Tahvillerin iadesinin gerçekleşmemesi üzerine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile görüştüğünü anlatan Çakmak, kendisine Takasbank'ta yaşanan sorunu aktardığını söyledi.

Çakmak, ifadesinde görüşmenin ayrıntılarını şöyle anlattı: "Yaklaşık 5 gün boyunca ayın 28'ine kadar bekledik. Sonra Erişah Arıcan'ı aradım. Kendisine boşta olan Hazine kağıtlarını geri istediğimizi ama Takasbank tarafından işlemin gerçekleştirilmediğini, gerekçesini de anlattım. Fakat burada Erişah Arıcan bana 'Takasbank'ta Yunus beyler hesaplamada böyle bir hata yapmışlar, şu an işlem gerçekleşemeyecek artık vadesini bekleyeceğiz, Takasbank'ın da kendi riski var' dedi."

İADESİNİN YAPILMASI GEREKİYORDU

Tahvillerin üzerinde satılamazlık şerhi bulunduğunu ve iadesinin yapılması gerektiğini Arıcan'a özellikle ilettiğini belirten Çakmak, buna rağmen talebinin dikkate alınmadığını öne sürdü. Çakmak, "Ben özellikle Erişah Arıcan'a 'Bakın burada satılamazlık şerhi bulunmaktadır, kıymetler boştadır, iadesinin yapılması gerekmektedir' dediğim halde Erişah Arıcan dikkate almadı. Ayrıca bu söylemi yaptığım sırada Gökhan Elibol ve Yunus Arıncı da Erişah Arıcan ile beraberlerdi" ifadelerini kullandı.

EMRE TEZMEN'E OĞLUM DİYE HİTAP EDİYORDU

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici iddia ise Tera Grubu yöneticisi Gökhan Parlakaç'ın ifadesinde yer aldı. Parlakaç, Erişah Arıcan'ın Tera'nın patronu Emre Tezmen'e "Oğlum" diye hitap ettiğini öne sürdü. Ayrıca Arıcan adına Tezmen'e hisse alması ve destek vermesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu iddia etti. Parlakaç, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Abdullah Dal (Arıcan'a yakın iş adamı) ve Ertan Aydın'ın Erişah Arıcan adına Emre Tezmen'e 'Şu hisseleri al, destek at' şeklinde söylemleri oluyordu. Emre Tezmen'in asistanı olan Elif Değerli, Erişah Arıcan'a birçok hediyeler gönderiyordu."

ERDOĞAN'IN İSTİFASINI İSTEDİĞİ SÖYLENİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği öne sürülen isimler arasında Arıcan'ın da bulunduğu iddia edildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Arıcan, görevinden ayrılmak istemiyor. Hakkındaki değerlendirmelere karşı kendisini anlatmaya çalıştığı belirtilen Arıcan'ın istifa etmemek için direndiği ileri sürülüyor. Arıcan'ın önümüzdeki günlerde görevden alınabileceği de kulislerde dile getirilen ihtimaller arasında yer alıyor.

YÖNETTİĞİ KURUMLARIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ TUTUKLU

Erişah Arıcan'a yönelik tartışmaların odağında, Türkiye Varlık Fonu çatısı altındaki kurumlarda yaşanan gelişmeler bulunuyor. Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul, Takasbank ve Türkiye Sigorta'nın genel müdürlerinin tutuklanması dikkat çekti. Söz konusu kurumların Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alması, Fon Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıcan'ın konumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.