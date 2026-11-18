Mehmet Kasapoğlu, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen “Hiç Kimseyi Geride Bırakmayan İklim Eylemi: Engellilik Perspektifiyle Erişilebilir ve Kapsayıcı COP Süreçleri” başlıklı oturumda konuştu. İşitme engelli katılımcılar için işaret dili çevirisinin de yapıldığı toplantıda, iklim değişikliği ile engellilik arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

Türkiye’nin COP31 vizyonunu adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir diplomasi anlayışı üzerine kurduğunu belirten Kasapoğlu, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını; sağlık, eğitim, istihdam, sosyal koruma ve bağımsız yaşam gibi pek çok alanı etkilediğini söyledi.

1,3 MİLYARDAN FAZLA İNSAN ENGELLİLİKLE YAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine işaret eden Kasapoğlu, dünya nüfusunun yüzde 16’sına karşılık gelen 1,3 milyardan fazla insanın engellilikle yaşadığını belirtti.

İklim politikalarında engellilik perspektifinin mutlaka gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, farklı ihtiyaçların ve günlük hayatta karşılaşılan engellerin bütüncül şekilde ele alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

COP31 İÇİN TARİHİ FIRSAT VURGUSU

2024 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Engellilik ve Kalkınma Raporu’na da değinen Kasapoğlu, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve bilgiye erişim gibi temel alanlarda ciddi zorluklarla karşılaştığını hatırlattı.

COP31’in üye ülkelere önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kasapoğlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin engellilik perspektifiyle somut uygulamalara dönüştürülmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“ENGELLİLER AFET PLANLAMASININ DIŞINDA KALMAMALI”

İklime dirençli şehirlerin aynı zamanda erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum planlarında engelli bireylerin ihtiyaçlarını merkeze alması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisinin 2023 yılında yayımladığı araştırmaya dikkat çeken Kasapoğlu, engelli bireylerin yüzde 86’sının yaşadıkları toplumdaki afet risklerini azaltmaya yönelik karar alma ve planlama süreçlerine katılmadıklarını belirtti.

Kasapoğlu, engelli bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının kent planlaması, iklim uyum çalışmaları ve afet hazırlık süreçlerine doğrudan katılımının önemini vurguladı.

“BİZİMLE İLGİLİ HİÇBİR KARAR BİZ OLMADAN ALINMAMALI”

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini belirten Kasapoğlu, bu dönüşümün engelli bireyler için yeni istihdam ve üretim fırsatlarına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Afetlerde engelli bireylerin can güvenliğinin sağlanması ve temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Kasapoğlu, engelli hakları hareketinin temel ilkelerinden birini de hatırlattı:

“Bizimle ilgili hiçbir karar biz olmadan alınmamalıdır.”

Mehmet Kasapoğlu, COP31 sürecinde de bu ilkenin iklim diplomasisinin temel yaklaşımı olması gerektiğini ifade etti.