Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar, sağanak ve sis birçok ili etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yağmur ve sağanak bekleniyor.

VAN VE HAKKARİ'DE KAR BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinde ise yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Van'ın doğu kesimleri ile Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul ve Ankara'da yağmur ve sağanak etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde Trakya, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

İç Anadolu'da ise Ankara'nın yanı sıra Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur görüleceği öngörülüyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİSE DİKKAT!

Yağışların yanı sıra iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Özellikle sabahın erken saatleri ile gece saatlerinde etkili olması tahmin edilen sisin, yer yer görüş mesafesini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Sürücülerin sisli havalarda takip mesafesini koruması ve hızlarını görüş şartlarına göre ayarlaması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece yükseleceğini bildirdi.

Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.