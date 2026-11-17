29 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre DEM Parti’nin Diyarbakır’daki oy oranı yüzde 50 olarak ölçüldü. Bu oran, partinin 2023 genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adıyla aldığı yüzde 60,93’lük oy oranının yaklaşık 11 puan altında kaldı.

AK PARTİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ankette AK Parti yüzde 17,4 oy oranıyla ikinci sırada ölçüldü. Partinin 2023 seçimlerindeki yüzde 23,22’lik oranına kıyasla yaklaşık 5,8 puanlık gerileme görüldü. DEM Parti ile AK Parti arasındaki fark 32,6 puan olarak hesaplandı.

YENİ PARTİ YÜZDE 10,8’E ULAŞTI

Araştırmada YENİ Parti yüzde 10,8’le üçüncü sırada yer aldı. Bu oran üzerinden yapılan milletvekili dağılımı değerlendirmesinde partiye Diyarbakır’dan bir milletvekilliği öngörüldü.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket sonuçlarında CHP yüzde 5,4, Zafer Partisi yüzde 4,8 ve HÜDA PAR yüzde 3,6 oy aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 2’de ölçülürken İYİ Parti ile Saadet Partisi yüzde 1,5’er, MHP ise yüzde 1 oranında kaldı.