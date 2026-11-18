KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ADALET BAKANLIĞI
KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN ELDE EDİLEN FİTİLSİZ BONFİLE SATILACAKTIR .
|1
|İdarenin Adı
|Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
|2
|Adresi
|Karadağ Mah.Vali Hüseyin Atak Bulv.
|3
|Telefon ve fax numarası
|0474 502 36 66 -0474 502 36 67
|4
|Elektronik Posta Adresi
|[email protected]
|5
|İhale Dokümanının görülebileceği yer
|Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Saymanlık Birimi
SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER
|1
|Ürün adı
|Miktarı
|Yaklaşık Birim Maliyeti
|Muhammen Bedel
|Gecici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|2
|FİTİLSİZ BONFİLE
|20.000 Kg
|1.400,00TL
|28.000.000,00 TL
|840.000,00 TL
|10.12.2026
|11:00
1- Yukarıdaki nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1 kalem ürün için,
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63. Maddesine İstinaden Satışı Yapılacaktır.10/12/2026 tarihinde Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ‘ nün Satış Komisyonu huzurunda kapalı teklif zarfı ile satışı yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak ürünlerin satış miktarlarında %35 oranında artış ya da azalış idarenin yetkisindedir.
3-Geçici Teminat oranı Muhammen Bedelin %3’ü olup hesaplanacaktır.
4-Geçici teminatlar mektup olarak verilebileceği gibi Vakıflar Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR61 0001 5001 5800 7295 1956 02 numaralı hesaba nakit olarak da yatırılabilir.
5-Satış İşlemi sonucunda Müsteri sözleşme bedelinin %6’sı kadar tutarı kesin teminat olarak sunacaktır.
6-Satışa katılan firmaların istenilen belgeleri sunması zorunludur.
-Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge Yetkili kişinin İmza sirküsü veya imza beyannamesi
-Şartnamelerin kaşe ve imzalanıp İhale dosyasına konulması
7-İsteklilerin verecekleri ilk kapalı teklif mektupları yukarıda yazan tarih ve saatlere göre Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim edilmek zorundadır.
NOT: İhaleye katılacak istekliler ihale dosyasını (şartname ve eklerini)Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.
İLANEN DUYURULUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02597445