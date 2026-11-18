TAHSİN HAN

İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi hayatının sürdürmek için akıllara gelmeyen şeytanlıklar yapmaya devam ediyor.

İsrail’de 27 Ekim seçimlerinin ardından önceki gece Meclis başkanlığını kaybederek iktidar tekelini büyük bir darbeyle yitiren geçici Başbakan Netanyahu, koltuğunu tamamen kaybetme paniğiyle kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklara girişti.

Muhalefet bloku karşısında parlamentodaki çoğunluğu kaybeden ve köşeye sıkışan çaresiz lider, B’Yachad partisi lideri Naftali Bennett’i kendi safına çekip elini güçlendirebilmek ve koalisyon dengelerini lehine çevirmek için Knesset’teki ofisinde gizli bir zirve gerçekleştirdi. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun kendi içinde birlik hükümeti görüşmeleri yürüttüğü kritik bir saatte gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren bu sürpriz buluşma, muhalefet cephesinde şok etkisine yol açtı. Eisenkot’un bile sonradan haberdar olduğu bu gizli temas, Netanyahu’nun iktidarda kalabilmek için her türlü ilkeyi çiğnemeye hazır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüşmenin yaklaşık üç saatin ardından sona ermesiyle birlikte Bennett basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaşırken, Likud cephesinden sızan kulis bilgileri pazarlığın boyutunu açık etti.

NETANYAHU 2. ADAM OLMAYA HAZIR

Maariv gazetesine konuşan üst düzey Likud kaynakları, Netanyahu’nun asıl pozisyonunun başbakanlıkta kalması yönünde olduğunu vurgulamakla birlikte, olası bir birlik hükümeti çerçevesinde Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile rotasyon anlaşması yapmaya ve ikinci sırada ikinci başbakan olarak görev yapmaya açık olduğunu belirtti. Kaynaklar, Netanyahu’nun bu sayede bir sonraki seçimlere koltuğunu tamamen yitirmeden, görevdeki başbakan sıfatıyla girebileceği bir formülü zorladığını ve bu teklifin ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

‘NETANYAHU İLE ASLA OLMAYIZ’

Ne var ki Netanyahu’nun bu çaresizlik çırpınışları muhalefet cephesinin tümünü ikna edebilmiş değil. Eisenkot bloğunun diğer ağırlıklı isimleri Avigdor Liberman ve Yair Golan, Netanyahu ile herhangi bir koalisyon veya birlik hükümeti kurulması ihtimalini kesin bir dille reddediyor. Meclis başkanlığını kaybetmenin verdiği yıkımla ne yapacağını şaşıran Netanyahu, bir yandan Bennett’i ikna edip eriyen gücünü tahkim etmeye çalışırken, diğer yandan siyasi varlığını birkaç gün daha uzatabilmek ve koltuğunu koruyabilmek namına yetkilerini paylaşmaya, ikinci adam olmaya dahi razı oluyor.