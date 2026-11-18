İsrail de son yıllarda kuantum teknolojilerine yatırım yapıyor. Aralık 2024'te İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), İsrail İnovasyon Otoritesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi iş birliğiyle, süper iletken teknolojisiyle İsrail’de inşa edilen ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı. 20 kübit içeren bu sistemin araştırma, savunma ve sivil kabiliyetlerin geliştirilmesi için temel oluşturması amaçlandı.Temmuz 2026'da İsrail İnovasyon Otoritesi, kuantum hesaplama alanında ulusal bir araştırma ve geliştirme altyapısı kurmak için 100 milyon şekel bütçeli bir program yayımladı. Programa göre bu altyapı, en az üç farklı kuantum işleme teknolojisini bir araya getirecek ve İsrail’deki şirketler ile araştırma kurumlarının kullanımına sunulacak.İnovasyon Otoritesinin ekim ayında yayımladığı bir başka rapora göre ise İsrailli kuantum şirketleri 2025 yılı boyunca yaklaşık yarım milyar dolar özel yatırım topladı. Rapora göre İsrail, bu alandaki özel yatırım hacminde ABD, İngiltere ve Kanada’nın ardından dünyada dördüncü sırada yer aldı.