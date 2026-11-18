Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlardan farklı prensiplerle çalışıyor. Temel bilgi birimleri “kübit” olarak adlandırılan bu sistemler, gelecekte belirli hesaplamaları mevcut araçlarla mümkün olmayan bir hız ve verimlilikle yapabilecek. Bu teknolojinin olası sonuçlarından biri de bugün yaygın olarak kullanılan şifreleme yöntemleriyle başa çıkabilme kapasitesi.Ancak ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) göre, modern şifreleme sistemlerinin pratikte kırılabilmesi, bugün mevcut olanlardan çok daha güçlü ve kararlı kuantum bilgisayarlar gerektiriyor. Bu alandaki temel zorluklar arasında kübit sayısı, hesaplama işlemlerinin doğruluk düzeyi ve hata düzeltme kapasitesi yer alıyor.Haberde, 54 kübitlik bir bilgisayarın gelişmiş şifreleme sistemlerini kırma kapasitesiyle eşdeğer olmadığı, mevcut aşamadaki öneminin esas olarak araştırma altyapısı oluşturmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve gelecekte daha anlamlı hale gelebilecek araçlar geliştirmek olduğu vurgulandı.