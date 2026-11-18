Evde korku dolu anlar! 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü
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Sivas’ta annesinin banyoda halı yıkadığı sırada su dolu kovaya düşen 10 aylık Alparslan Musab Ateş, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor...
Sivas’ta korkunç bir olay yaşandı. Annesinin banyoda halı yıkadığı sırada su dolu kovaya düşen 10 aylık Alparslan Musab Ateş, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 57'nci Sokak'taki Ömer Faruk Çetin Bey Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan Merve Ateş, evinin banyosunda halı yıkadığı sırada 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Alparslan Musab Ateş, su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden Merve Ateş, bebeğini sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Polis ekipleri olayın ardından evde inceleme yaparken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.